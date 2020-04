Se ne va un altro pezzo di Thomas Cook. Una delle branche ancora sopravvissuta al crack del colosso del tour operating lo scorso mese di settembre, Thomas Cook Aviation, ha dovuto ora cedere il passo a causa della cessazione del suo contratto con l’unico partner con sui lavorava, Condor Airlines.

Sei aerei in flotta, secondo quanto riportato da Simpleflying, tutti A320 e A321, la compagnia operava collegamenti su corto e medio raggio per conto di Condor, appunto. Lo stop al mercato dell’aviazione commerciale ha però costretta anche quest’ultima, in fase di passaggio alla polacca Lot, ma ora in procinto di essere rilevata dallo Stato tedesco, ha mettere in campo una serie di misure di contenimento costi. Tra questi, appunto, la rescissione del contratto con Thomas Cook Aviation.



Nata meno di tre anni fa come Air Berlin Aviation da una costola del vettore tedesco dopo il suo fallimento, la compagnia era stata poi rebrandizzata con lo stesso nome del gruppo e aveva poi continuato a operare per conto di Condor.