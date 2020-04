Emirates torna a volare: Londra, Francoforte, Parigi le prime rotte

Dopo lo stop a tutti i voli passeggeri, Emirates torna a riaprire alcune rotte verso l’Europa. Da lunedì 6 aprile il vettore ricomincerà a collegare Dubai con Londra, Francoforte, Parigi, Bruxelles e Zurigo, con 4 voli settimanali per Heathrow e 3 voli settimanali verso le città.

Questi voli trasporteranno solo passeggeri in uscita dagli Emirati Arabi Uniti, mentre il vettore trasporterà anche merci in entrambe le direzioni.



"Questi servizi passeggeri iniziali, sebbene limitati ai viaggiatori che soddisfano i requisiti di ingresso stabiliti dai paesi di destinazione, saranno accolti con favore dai nostri clienti che desiderano tornare a casa e dalle loro famiglie" dice Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e a.d. di Emirates.



Per motivi di salute e sicurezza, la compagnia opererà un programma di servizio di volo modificato: non saranno disponibili riviste e altro materiale di lettura e, mentre cibo e bevande continueranno a essere offerti a bordo, l'imballaggio e il packaging saranno modificati per ridurre i contatti durante il servizio pasti. I servizi Emirates come le lounge e lo chauffeur service saranno temporaneamente non disponibili durante questo periodo.



"Speriamo di riprendere al più presto tutte le operazioni, ma siamo perfettamente consapevoli delle sfide affrontate da molte città nell'affrontare l'epidemia Covid 19 – aggiunge il presidente di Emirates -. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per riprendere i nostri servizi, tenendo ben presente la sicurezza e il benessere del nostro equipaggio e dei nostri clienti in ogni fase del viaggio. Esaminiamo continuamente la situazione e annunceremo eventuali servizi aggiuntivi man mano che torneranno a disponibili".