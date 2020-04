Italiani bloccati in Thailandia: al lavoro per un volo speciale con Neos

È una corsa contro il tempo per riportare in Italia il gruppo di connazionali bloccati in Thailandia dopo la partenza dell’ultimo aereo verso l’Europa e il conseguente blocco dei collegamenti internazionali per isolare il Paese.

Secondo quanto riportato da La Stampa, due giorni fa erano oltre tremila le persone in aeroporto che hanno cercato di imbarcarsi sul volo per Francoforte, ultimo collegamento ufficialmente autorizzato in direzione Europa. Per la maggior parte di loro però è iniziata un’odissea per la quale al momento è difficile dire quando finirà.



Del caso si starebbe interessando la Commissione europea, mentre in Italia il Ministero degli Affari esteri insieme all’Ambasciata italiana a Bangkok sarebbe al lavoro per organizzare un volo speciale operato da Neos per Phuket e poi in seconda battuta uno su Bangkok. Ma la chiusura degli aeroporti non rende facile al momento trovare una soluzione certa.