Repubblica Dominicana, Angola, Nigeria, Portogallo, Francia. Sono questi alcuni dei Paesi da dove Blue Panorama ha effettuato nelle ultime settimane i voli di rimpatrio con i quali ha riportato in Italia quasi mille connazionali.

“Pur essendo in una situazione di lockdown per tutte le compagnie aeree – ha commentato il presidente Luca Patanè -, Blue Panorama Airlines sta operando per dare la possibilità ai cittadini italiani di fare rientro nel proprio Paese. Anche in una fase critica come quella che stiamo vivendo la compagnia aerea è coerente con i propri valori e la propria mission: collegare l’Italia al resto del mondo”.



Entrando nel dettaglio il vettore ha effettuato due voli da Santo Domingo per complessivi 532 passeggeri a cui se ne aggiungono altri cento da Luanda e Nigeria e 150 ognuno per i due voli da Lisbona e Marsiglia. Un altro rescue flight è stato già predisposto per domenica 5 aprile con partenza da L’Avana e arrivo lunedì 6 aprile a Roma Fiumicino.