American manda in pensione gli aerei più vecchi: addio ai 757 e 767 Boeing

Il blocco dell’attività forzato porterà al ringiovanimento della flotta da parte di American Airlines. Un’operazione che verrà effettuata attraverso il pensionamento anticipato di un buon numero di aerei più vecchi. E dalla flotta dalla major Usa usciranno definitivamente gli ultimi esemplari dei Boeing 757 e 767.

La compagnia americana guarda avanti e prepara un taglio della flotta senza precedenti, considerando anche che la ripresa sarà graduale e per un ritorno ai livelli di traffico precedenti alla crisi serviranno probabilmente anni.



Oltre ai due modelli che chiuderanno un capitolo per il vettore, si legge su Simpleflying, American Airlines starebbe lavorando anche al ritiro di un altro centinaio di aerei: in gran parte si tratterebbe dei 737 che hanno il maggior numero di anni di attività, insieme a una ventina di Embraer e una decina di A330.