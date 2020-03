Cassa integrazione da domani per Aeroporti di Puglia

A partire dal domani, 1 aprile, per i dipendenti di Aeroporti di Puglia, come quelli degli altri aeroporti italiani, si apre la procedura di cassa integrazione straordinaria. L’emergenza Covid-19 sta mettendo a dura prova l’intera filiera del turismo, compresa quella degli scali.

La misura della Cigs non porterà alla perdita di alcun posto di lavoro, ma anzi ne tutela e garantisce il mantenimento.

Questa è una condizione necessaria voluta dal management della società, ma anche dal maggior azionista, Regione Puglia. Il governatore Michele Emiliano, infatti ha più volte ribadito la necessità che in questa fase complessa e delicata non solo non vengano messi in pericolo i posti di lavoro dei dipendenti, ma anche dell’indotto.



Il cda della società sta condividendo le principali linee strategiche future con gli enti strumentali della Regione e con i maggiori esperti del settore, in modo da individuare, in sinergia con Enac e Assaeroporti, gli strumenti utili e necessari per dare maggior sostegno al settore.