Neos, oggi il rimpatrio degli italiani bloccati in Kenya

Partirà oggi il volo speciale che riporterà a casa i connazionali rimasti bloccati in Kenya. Organizzato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Nairobi, sarà operato da Neos.

Secondo quanto riporta agenzianova.com, il volo partirà da Nairobi per arrivare a Milano Malpensa, rimpatriando gli italiani rimasti nel Paese dopo lo stop ai voli disposto da Kenya Airways.



Continua così l’impegno della compagnia aerea del Gruppo Alpitour a sostegno dell’Unità di crisi della Farnesina.



Nei giorni scorsi il vettore ha garantito supporto anche nel trasporto di apparecchiature e personale sanitario per far fronte all’emergenza coronavirus.