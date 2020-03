Caso Tirrenia: il Governo garantisce i collegamenti per le Isole

Dopo l’annuncio di Cin, che come riportato ieri da questa agenzia di stampa aveva sospeso ieri le corse di Tirrenia sulle Isole, la replica del Governo è arrivata immediata.

Come riportato da La Repubblica infatti, una nota Ministero dello sviluppo economico e dei trasporti garantisce che "in questa fase critica per il Paese, in emergenza covid-19" saranno comunque garantiti i trasporti per le Isole. La decisione del sequestro è stata assunta dall'organo commissariale in autonomia e indipendenza di giudizio, sulla scorta di un parere favorevole reso da parte del comitato di sorveglianza, organo che tutela le ragioni e la posizione del ceto creditorio, nonché a valle di alcuni recenti provvedimenti giurisdizionali".



I due dicasteri convocheranno urgentemente il collegio commissariale e Tirrenia Cin e il Mit ha sottolineato come "attraverso l'operatività di altri armatori non ci saranno problemi di trasferimento delle merci, in particolare alimentari e farmaceutiche, e di collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le Isole minori e che, in caso di particolari necessità o imprevisti, si attuerà un piano straordinario per tutti i collegamenti”.



Vincenzo Onorato, patron del Gruppo Onorato, ha richiesto "nell'interesse superiore delle Isole che colleghiamo, un intervento del Governo sui commissari che da loro dipendono, che li richiami al senso di responsabilità che dovrebbe animare le azioni di chi detiene posti vitali".