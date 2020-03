Alitalia, Efremovich pronto ad affiancare il Governo per il rilancio

Dopo UsAerospace, German Efremovich si fa avanti per rilanciare Alitalia. Il magnate sudamericano, primo azionista di Avianca, ha incontrato ieri i sindacati della compagnia aerea in videoconferenza, ribadendo il suo interesse per il vettore italiano.

Secondo quanto riporta ilmessaggero.it, l’imprenditore avrebbe confermato la sua disponibilità ad affiancare il Governo nel rilancio di Az, attraverso la sua società di diritto lussemburghese Synergy Group, solo se l’obiettivo è la costruzione di una grande compagnia area.



Durante l’incontro, il magnate avrebbe confermato di esser pronto a dare il suo contributo, sia in termini di capitale che di piano industriale, ma avrebbe lamentato il mancato accesso alla data room. Accesso già negato nel 2019, quando Efremovich avanzò la prima manifestazione di interesse.