Italia come la Cina: misure più restrittive contro i contagi da ritorno

Mascherina, autodichiarazione e isolamento fiduciario. L’Italia, sull’esempio della Cina, corre ai ripari per evitare i contagi da ritorno con un’ordinanza firmata dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e dal ministro della Salute Roberto Speranza per regolamentare i viaggi in ingresso.

Autocertificazione e isolamento

Tutte le persone che entrano nel nostro Paese devono consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione che specifichi i motivi del viaggio e l’indirizzo completo del luogo in cui sarà effettuato l’isolamento fiduciario. Tutte le persone in ingresso, anche se asintomatiche, sono dunque sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni nella loro abitazione o nell’indirizzo preventivamente indicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 le persone sono obbligate a segnalarlo “con tempestività” all’Autorità sanitaria.





Nel caso, poi, in cui - al momento dello sbarco nel nostro Paese - non sia possibile raggiungere il luogo indicato per la quarantena è previsto l’intervento della Protezione Civile Regionale che, spiega l’ordinanza, “determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato”.



Le norme per il viaggio in aereo

Nel caso, poi, di viaggio in aereo, sarà lo stesso vettore a dover dotare i passeggeri che ne risultino sprovvisti di dispositivi di protezione individuale. Restano inoltre attive le misure precedenti di contenimento quali la distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportate e l’utilizzo, da parte del personale di bordo, dei mezzi di protezione individuali.