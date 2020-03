Europcar lancia il programma 'Together' per l'emergenza

Si chiama programma ‘Together’ l’iniziativa messa in campo da Europcar Mobility Group per favorire la mobilità del personale sanitario impegnato nell’emergenza.

“Nell'ambito di questo programma – si legge in una nota -, il Gruppo lavorerà anche in partnership con i rivenditori di generi alimentari e con le agenzie di lavoro interinale; l’obiettivo è quello di offrire un servizio di noleggio di veicoli commerciali leggeri con autista per contribuire a soddisfare la crescente domanda di servizi logistici e di consegna”.



Per prenotare un veicolo, il personale sanitario potrà contattare alcune selezionate stazioni o i call center dei diversi Paesi che li guideranno nel processo. Il servizio è stato lanciato ufficialmente in Francia il 25 marzo, per essere progressivamente esteso ad altri Paesi.