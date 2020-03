Klm e l'addio anticipato all'ultimo B747 della flotta

Il programma prevedeva un saluto in pompa magna per i primi giorni del prossimo anno, con un volo speciale da New York ad Amsterdam in occasione del 50esimo anniversario del primo volo dell’aereo con la livrea di Klm. Invece il pensionamento del B747 arriverà già domenica prossima.

Il modello della Boeing per il lungo raggio, uno dei più utilizzati per le rotte long haul, dovrà invece uscire di scena prima del previsto e l’ultimo volo è fissato per domenica prossima, quando l’aereo decollerà da Città del Messico in direzione Schiphol. Una decisione sofferta ma inevitabile, spiega Italiavola, imposta dall’attuale situazione che non lascia ormai più spazi di manovra.