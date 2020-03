SkyUp, voli sospesi fino al 24 aprile

SkyUp Airlines ha prorogato fino al 24 aprile lo stop dei voli. La decisione arriva dopo l’estensione della chiusura del traffico aereo da parte del Governo ucraino.

Secondo quanto comunicato dalla compagnia aerea, i passeggeri in possesso di biglietti per le date interessate dalle cancellazioni, possono effettuare un cambio data gratuito sui voli disponibili o cancellare la prenotazione, richiedendo un rimborso secondo le regole tariffarie.



Come fare

Le modifiche alle prenotazioni possono essere effettuate via chat in inglese con l’operatore nel Pnr, oppure inviando una e-mail in inglese a agent@skyup.aero.



Le richieste possono essere inviate in inglese via e-mail letstalk@skyup.com. Per supporto alle agenzie è possibile contattare inoltre TAL Aviation Italy, rappresentante per l’Italia di SkyUp Airlines, è disponibile telefonando allo 0654242558 o inviando una mail a skyup@talaviation.it.