Alitalia: la richiesta di cassa integrazione sale a 7mila dipendenti

Potrebbe salire in maniera importante la richiesta di cassa integrazione per i dipendenti Alitalia. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il commissario straordinario punterebbe a ottenere la misura straordinaria per un totale di quasi 7mila lavoratori della compagnia aerea.

Inizialmente la domanda, secondo quanto riportato dall’Ansa, era stata effettuata per poco meno di 4mila dipendenti Az (tra questi anche gli oltre mille già in cassa), ma nelle ultime trattative con le part sociali il numero sarebbe salito di ulteriori 2.900 unita, 200 dei quali facenti capo a Cityliner e il resto ad Alitalia. La durata della Cigs richiesta sarà fino al prossimo 31 ottobre.



Intanto sulla compagnia si registra l’intervento del ministro per i Trasporti Stefano Patuanelli che ai microfoni di Radio Uno ha dato una propria visione del futuro della compagnia: “La debolezza delle altre compagnie consentirà ad Alitalia di partire dallo stesso livello delle altre. Tutte sono in difficoltà, tutte stanno stanno chiedendo l'intervento dello Stato”.