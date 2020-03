Lot si ferma fino all'11 aprile. Flessibilità nella gestione delle prenotazioni

Lot Polish Airlines ha inviato una comunicazione a tutti i suoi partner, nella quale prende in esame l’impatto del coronavirus sull’industria del turismo. “È certamente un'interruzione imprevista del nostro lavoro – si legge nella nota -, ma non minerà le nostre relazioni commerciali e fiducia a lungo termine, che abbiamo costruito in molti anni di cooperazione. La fiducia di oltre 10 milioni di passeggeri ci dà la sicurezza che ne usciremo rafforzati e continueremo la nostra crescita”.

Intanto, il Governo polacco ha esteso la sospensione dei servizi aerei fino all'11 aprile, pertanto tutte le operazioni di Lot Polish Airlines dal 29 marzo all'11 aprile 2020 sono state annullate.



La nuova politica adottata per la modifica dei biglietti riflette un approccio flessibile applicabile ai viaggi individuali e ai gruppi. La nuova procedura si applica ai voli già sospesi nonché a quelli previsti entro la fine del 2020. Informazioni aggiornate sono reperibili ai link attivati dalla compagnia.