Ryanair, l'operativo della prossima settimana

Uno schedule ridotto ai minimi termini e la disponibilità di aerei e personale per effettuare voli su richiesta dei governi per emergenza medica. Sarà questo l’operativo per il prossimo futuro di Ryanair, che aggiornerà settimana per settimana i voli che saranno previsti in base all’evolversi della situazione.

I collegamenti in programma nella settimana compresa tra il 27 marzo e il 2 aprile verranno effettuati su due direttrici. La prima è quella irlandese, con voli prevalentemente da Dublino da e per la Gran Bretagna e verso le città di Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Colonia e Berlino. Da Londra Stansted, inoltre, verranno coperte le rotte su Eindhoven, Lisbona, Cork, Berlino e Budapest.



Tutti gli aerei, garantisce la compagnia, subiranno trattamenti accurati di disinfestazione e a bordo verranno fatte rispettare le distanze di sicurezza.