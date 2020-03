Air Namibia sospende anche i voli domestici fino al 20 aprile

Air Namibia sospenderà tutti i voli domestici e regionali da venerdì 27 marzo fino al 20 aprile. La decisione segue alla sospensione fino a nuova comunicazione già avvenuta dei voli a lungo raggio.

La decisione è in linea con le restrizioni ai viaggi in Namibia volti a frenare l'ulteriore diffusione del coronavirus, come disposto dal presidente Hage Geingob.

Air Namibia resta tuttavia disponibile a offrire il trasporto aereo attraverso voli charter a fini umanitari, nonché il trasporto aereo di forniture farmaceutiche e materiali di consumo.



Quanti avessero prenotato un volo di Air Namibia, potranno scegliere fra opzioni flessibili di cambio prenotazione per modificare le date del viaggio. A tutti i biglietti acquistati per un viaggio fino al 30 aprile 2020 verrà offerto un cambio gratuito a una nuova data di viaggio fino al 31 dicembre 2020.