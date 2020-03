Enac: aeroporti italiani chiusi fino al 3 aprile

Aeroporti italiani chiusi, almeno fino al 3 aprile.

La notizia arriva direttamente dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che ha deciso in tal senso in ottemperanza al decreto numero 127 del 24 marzo 2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute.

Il base al decreto, fra le altre indicazioni, viene prorogato il decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 che prevedeva lo stop temporaneo di alcuni scali nazionali.



Gli aeroporti interessati dal provvedimento sono i medesimi individuati nel decreto n. 112 del 12 marzo relativo alla razionalizzazione del trasporto a seguito dell’emergenza da coronavirus.