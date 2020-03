Stati Uniti: gli hotel chiedono 150 miliardi di aiuti al Governo

di Adriano Lovera

L'effetto Covid-19, negli Stati Uniti, causerà 355 miliardi in meno di spesa turistica nel 2020 e mette in pericolo 4,5 milioni di posti di lavoro, tra diretti e indotto. Sono stime della U.S. Travel Association.

L'industria alberghiera ha appena chiesto un pacchetto di aiuti al Governo per 150 miliardi di dollari, che si aggiungono ai 100 miliardi già richiesti da altri settori (tra cui t.o. e agenzie), 50 miliardi di garanzie sui prestiti richieste urgentemente dall'industria aerea e 10 miliardi cui ambiscono gli aeroporti. Si tratta di aiuti vicino ai 300 miliardi in totale. Lo stop al settore turistico, in particolare quello ricettivo, è rapidissimo.



Il sindacato Unite Here, che comprende 300.000 iscritti molti dei quali nel settore hotel, gaming, ristorazione, industria aerea, stima che l'80% di queste persone, tra Usa e Canada, in questo momento non stia lavorando.