Aegean sospende i voli internazionali fino al 30 aprile

Stop ai voli internazionali per Aegean, che ha deciso di fermare i collegamenti del suo network internazionale a partire dal prossimo 26 marzo (giovedì) fino al 30 aprile. Saranno operativi solo un piccolo numero di voli settimanali, da Atene a Bruxelles, per mantenere il collegamento del Paese con il centro amministrativo dell'Unione Europea.

Il vettore in collaborazione con il Segretariato generale per la protezione civile e il Ministero degli Affari Esteri, continuerà, su richiesta delle autorità greche, a operare voli di rimpatrio o altri voli di emergenza, qualora si presenti la necessità. La compagnia ha già effettuato 8 voli di rimpatrio da Marocco, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia e Georgia per conto dello Stato greco e 1 volo da Londra a Larnaca per conto della Repubblica di Cipro.



Per il momento, saranno mantenuti attivi voli a frequenza limitata su tutta la rete nazionale, per mantenere il minimo collegamento indispensabile per rispondere alle esigenze delle isole.

Sul sito della compagnia tutte le procedure per cancellare il volo o ottenere un voucher di credito.