Lo scalo di Francoforte riduce fortemente l'operatività

L’aeroporto di Francoforte continua a svolgere la sua attività.

Come riportato da Eturbonews, lo scalo tedesco ha innanzitutto reso noto che le operazioni di aeromobili cargo non sono influenzate dallo scoppio del coronavirus e in questo senso lo scalo di Francoforte svolge un ruolo chiave nel mantenimento di importanti catene di approvvigionamento.

Per quanto riguarda il traffico in generale, nella settimana dal 16 al 22 marzo si è avuta una contrazione del traffico passeggeri del 73,5 per cento, corrispondente a una riduzione del movimento di aeromobili pari al 58,2 per cento.