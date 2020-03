Continuità sulla Sardegna: Alitalia unica compagnia a garantire il servizio

“Anche nell’attuale emergenza abbiamo lavorato per assicurare ai sardi il diritto alla mobilità non appena la situazione tornerà alla normalità”. Come riportato da Sardiniapost, Christian Solinas, presidente della Regione, ha così commentato la proroga dei contratti con Alitalia che garantiscono dal 17 aprile la vendita dei biglietti sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Alghero-Roma e Alghero-Milano.

Dopo l’avvio della procedura di emergenza sullo scalo di Olbia, si è poi provveduto ad aggiudicare le rotte ad Alitalia che potrà quindi aprire alle vendite i biglietti sulle rotte Olbia-Roma e Olbia-Milano.

Nel frattempo i collegamenti aerei per l’Isola sono ridotti notevolmente per effetto dell’ordinanza del presidente Solinas con cui ha interrotto ogni collegamento tranne quelli essenziali con Roma Fiumicino.