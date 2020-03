Singapore Airlines taglia il 96% dell’offerta

Taglio netto ai voli per Singapore Airlines. La compagnia annuncia la riduzione del 96% della capacità originariamente prevista fino alla fine di aprile, alla luce delle restrizioni ai viaggi legate al Coronavirus.

Dal punto di vista della flotta, la compagnia metterà a terra 138 aeromobili su 147, con quella che in una nota del vettore viene definita come “la più grande sfida che il gruppo Sia abbia mai affrontato nel corso della sua esistenza”.



Anche la low cost Scoot ridurrà i voli al minimo, lasciando a terra 47 aeromobili su 49.



“Anche durante questa crisi, i nostri passeggeri e il nostro personale restano la nostra massima priorità - ha commentato il ceo Goh Choon Phong -. Continuiamo a concentrarci su come riportare a casa in sicurezza il maggior numero possibile di passeggeri e proteggere il lavoro del nostro staff. Desidero ringraziare il personale del Gruppo Sia per l’impegno e i sacrifici in questo periodo estremamente difficile. E desidero anche scusarmi con i nostri passeggeri e ringraziarli per la loro pazienza e comprensione in un momento in cui stiamo affrontando una situazione senza precedenti. Abbiamo più che raddoppiato la capacità di gestione dei nostri centri di assistenza e degli uffici vendite e stiamo cercando di aiutare il maggior numero possibile di persone nel minor tempo possibile”.