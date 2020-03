Airbus reagisce al coronavirus rafforzando la liquidità

Airbus aumenta la liquidità per far fronte alla crisi generata dall’emergenza coronavirus. L’azienda, le cui risorse in precedenza ammontavano a circa 20 miliardi di euro, di cui circa 12 in attività finanziarie disponibili e 8 in linee di credito inutilizzate, ha deciso di convertire una linea di credito esistente di 5 miliardi di euro in una nuova linea di credito di 15 miliardi, facendo salire la liquidità disponibile a circa 30 miliardi di euro.

"La nostra priorità - spiega il ceo di Airbus, Guillaume Faury - è proteggere le persone sostenendo gli sforzi globali per frenare la diffusione del coronavirus. Nel contempo stiamo salvaguardando la nostra attività per preservare il futuro di Airbus e riprendere le operazioni in modo efficiente dopo la crisi. Abbiamo annullato le nostre previsioni per il 2020 a causa della volatilità della situazione. Allo stesso tempo, ci impegniamo a garantire la liquidità dell'azienda in ogni momento, attraverso una politica patrimoniale prudente”.



L’evoluzione costante della situazione ha dunque spinto l’azienda a cancellare le previsioni per il 2020 e a identificare vari scenari operativi, tra cui misure per ridurre il fabbisogno di liquidità, che saranno attivati in base allo sviluppo della pandemia