SkyUp: altro volo speciale domani da Napoli per il rimpatrio dei cittadini ucraini

SkyUp Airlines ha deciso di operare un altro volo speciale per il rimpatrio dei cittadini ucraini bloccati in Italia dalle norme restrittive previste dal Governo per contenere l’avanzata dell’epidemia di coronavirus.

Il nuovo volo partirà domani, martedì 24 marzo, da Napoli alle 22,15, atterrando a Kyev alle 1,55 ora locale. La tariffa speciale è valida solo per i cittadini ucraini, non è rimborsabile e include un bagaglio a mano e uno in stiva.



Per ricevere assistenza le agenzie di viaggi possono contattare TAL Aviation Italy, rappresentante per l’Italia del vettore, allo 0654242558 o via mail all’indirizzo skyup@talaviation.it.