South African Airways sospende i voli internazionali fino a fine maggio

South African Airways annuncia la sospensione immediata di tutti i voli internazionali fino al 31 maggio 2020, in risposta al divieto di viaggio imposto dal governo per fermare la diffusione del coronavirus. Saa opererà esclusivamente voli domestici e regionali.

In seguito alla dichiarazione di “stato di calamità” in Sudafrica, il governo ha annunciato il divieto di viaggio e ha emanato delle normative fra le quali quella relativa alla sospensione dello sbarco di cittadini stranieri provenienti da paesi ad alto rischio. Imbarco e sbarco sono permessi solo ai cittadini sudafricani in rientro dall’estero e ai possessori di residenza permanente. Inoltre, sono ammessi l’imbarco dei cittadini stranieri in partenza dal Sudafrica, lo sbarco di emergenza medica dichiarata.



I cittadini stranieri devono essere approvati dai servizi sanitari portuali; una volta atterrato, l’equipaggio che proviene da paesi ad alto rischio è soggetto a screening medico e deve sottoporsi a quarantena per 21 giorni.



Fra le aree ad alto rischio si annoverano Stati Uniti, Regno Unito e Germania. “A supporto degli sforzi del governo di gestire questa pandemia, e nei migliori interessi del nostro equipaggio, dei nostri passeggeri e del pubblico, abbiamo deciso di sospendere tutti i voli internazionali fino al 31 maggio 2020. È nostra responsabilità, non solo del governo, di frenare un’ulteriore diffusione del virus. Inoltre, il crescente rischio per il nostro equipaggio di contrarre il virus, inclusa la possibilità di rimanere bloccati in paesi stranieri come conseguenza dell’aumento dei divieti di viaggio nel mondo, non può essere ignorata” commenta il ceo della compagnia, Zuks Ramasia.