British in cerca di aiuti dal Governo: ecco perché rischia il Gruppo Iag

Il futuro del gruppo Iag potrebbe essere a rischio. Sarebbe questa una delle opzioni al vaglio per consentire l’intervento del Governo britannico a sostegno di British Airways.

L’esecutivo del Regno Unito sta infatti lavorando a un pacchetto di misure a sostegno delle compagnie aeree del Paese: secondo quanto riportato da Preferente, la Gran Bretagna si preparerebbe a immettere liquidità attraverso diverse forme, compreso l’ingresso nell’azionariato, per complessivi 400 miliardi di sterline. Investimenti che verrebbero poi rivenduti ai privati una volta terminata la fase di emergenza.



Questa possibilità pone però il problema della presenza in Iag di Iberia e Vueling, che però fanno capo alla Spagna. Non sarebbe quindi da escludere un intervento congiunto dei due Governi, ma l’ipotesi di uno smantellamento, a cui starebbe lavorando Rotschild, appare oggi più che una probabilità.