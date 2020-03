Etihad: stop ai voli e riduzione di frequenze fino al 30 aprile

Arrivano nuove restrizioni, cancellazioni e limitazioni ai voli Ethiad. La compagnia conferma lo stop di tutti i voli verso Milano fino al 30 aprile mentre su Roma sospende i voli EY85/86 fino al 30 aprile e il volo EY83/84 fino al 30 giugno.

A questo si aggiunge un lungo elenco di rotte sospese fino al prossimo 30 aprile. Il vettore sospende i voli per Madrid e Barcellona, in India quelli verso Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Chennai, Cochin, Hyderabad, Delhi, Mumbai e Trivandrum, in Russia tutti i voli su Mosca.



E ancora il vettore sospende tutti i collegamenti su Ginevra, su Beirut, su Istanbul, su Casablanca e Rabat, su Amman, su Riad, Yidda, Dammam e Medina.



Stop ai voli anche su Baku, su Nairobi, sul Il Cairo, su Hong Kong fino al 30 giugno, su Kuwait City fino al 31 marzo, su Shanghai fino al 28 marzo.



Il vettore prevede anche ulteriori riduzioni di capacitĂ e diminuzione delle frequenze su altre destinazioni del suo network.