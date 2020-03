L'allarme dei vettori sul prossimo numero di TTG Italia

Il desolante spettacolo di lunghe file di aerei fermi negli aeroporti a causa dell’allarme coronavirus è destinato a durare ancora per molto tempo e quanto costerà all’industria questo blocco potremo saperlo solamente nel futuro.

Una situazione senza precedenti, che neanche la somma delle peggiori emergenze degli ultimi decenni sono in grado di pareggiare. La prima stima della Iata dice che il comparto avrà bisogno di aiuti per almeno 200 miliardi di dollari per essere in grado di farsi trovare pronto quando l’emergenza sarà terminata. Una data che, al momento, non è possibile in alcun modo stabilire.