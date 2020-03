Norwegian, c'è l'intervento dello Stato norvegese per il salvataggio

Arriva il pacchetto salva-Norwegian da parte del Governo norvegese, che ha stanziato una serie di fondi con i quali verranno finanziati, oltre al vettore low cost, anche Sas e alcune compagnie regionali.

Per quanto riguarda la compagnia in gravi difficoltà finanziarie e a rischio chiusura senza immediate iniezioni di capitale, l’Esecutivo ha messo a disposizione l’equivalente di circa 250 milioni di euro, a patto che il vettore rispetti determinate condizioni e che i creditori siano disposti e rivedere i termini.



Nel provvedimento è poi stata inserita una somma equivalente che verrà distribuita al 50 per cento alla divisione della Sas e per il restante 50 alle regionali.