Otto manifestazioni di interesse per Alitalia, tre dei quali per il pacchetto completo, il resto per le divisioni handling e manutenzione. E nel gruppo c’è anche la sorpresa dell’ultima ora del big dei call center Almaviva.

Quella che sembrava una gara destinata a cadere nel vuoto a causa della crisi che sta attraversando il comparto per via dell’emergenza mondiale, si è invece rivelata quasi ‘affollata’. Anche se va ricordato che in questo momento si è alla fase delle manifestazioni di interesse, che dovranno essere vagliate da Rotschild, e che in contemporanea sta procedendo il processo di nazionalizzazione, almeno temporanea, della compagnia.



Secondo quanto anticipato questa mattina da Repubblica.it, le tre manifestazioni di interesse per tutta Alitalia sarebbero quelle del patron di Almaviva, Alberto Tripi, in cordata con altri imprenditori per avviare un progetto legato al turismo da legare alla compagnia. C’è poi la conferma del magnate German Efromovich attraverso la Sinergy Europe, mentre dagli Stati Uniti è arrivata la proposta della Us Aerospace Partners, società da 4 miliardi di euro di ricavi che si dichiara pronta a rilanciare il brand.



Per quanto riguarda handling e manutenzione, le uniche certezze per ora sarebbero due: Atitech, il polo italiano manutentivo con sede a Napoli, e una società inglese per l’handling, settore per il quale si vocifera anche dell’interesse di un big mondiale come Swissport. Ma per ora nessuna conferma.