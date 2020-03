Commissione Ue: le linee guida per il rimborso dei passeggeri

Arrivano le linee guida della Ue per garantire un’applicazione univoca dei diritti dei passeggeri all’interno dei Paesi dell’Unione europea. La Commissione Ue ha illustrato il provvedimento spiegando che lo scopo è di rassicurare i passeggeri sulla protezione dei loro diritti visto che i governi nazionali hanno introdotto diverse misure e i vettori differenti policy.

"Alla luce delle cancellazioni di massa e dei ritardi che i passeggeri e gli operatori dei trasporti devono affrontare a causa della pandemia di Covid-19, la Commissione desidera fornire certezza giuridica su come applicare i diritti dei passeggeri dell'Ue" ha dichiarato il commissario per i Trasporti Adina Valean.



I diritti

In caso di cancellazione, il fornitore di trasporto deve rimborsare o riproteggere i passeggeri. Se i passeggeri stessi decidono di annullare il viaggio, il rimborso del biglietto dipende dal tipo di ticket e le compagnie possono offrire buoni per un uso successivo. Le regole riguardano i diritti dei passeggeri che viaggiano in aereo, treno, nave o autobus, vie navigabili interne e marittime.



Se i passeggeri devono affrontare la cancellazione del viaggio, ad esempio, possono scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto o concedere la possibilità di raggiungere la meta finale in seguito.



Allo stesso tempo, le linee guida chiariscono che le circostanze attuali sono "straordinarie", con la conseguenza che alcuni diritti, come il risarcimento in caso di cancellazione del volo a meno di due settimane dalla data di partenza, non possono essere invocati.