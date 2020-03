di Amina D'Addario

È un calo drastico del traffico quello con cui sta facendo i conti Adr a causa dell'emergenza Covid-19. Secondo i dati diffusi dalla controllante Atlantia la scorsa settimana il traffico passeggeri di Fiumicino e Ciampino è calato dell'81,1% rispetto alla stessa settimana del 2019, con un rallentamento ancora più accentuato rispetto al meno 55,6% registrato nei sette giorni precedenti. Il calo complessivo accumulato da inizio anno al 15 marzo si attesta invece al 18,4%.

Intanto, dopo lo stop temporaneo ai voli di linea su Ciampino e la chiusura del Terminal 1 di Fiumicino, si moltiplicano le misure messe in atto da Adr per evitare il contagio. Al Terminal 3 del Leonardo da Vinci, maxi totem informativi in italiano e in inglese informano i passeggeri sulla distanza di sicurezza da mantenere.



E l'invito a non creare assembramenti è diffuso continuamente dagli altoparlanti, dagli addetti muniti di megafoni a mano che vanno in giro per lo scalo e dagli schermi presenti nell'aerostazione e presso i banchi dei check-in.