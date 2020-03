SkyUp, un volo speciale da Napoli per rimpatriare i viaggiatori ucraini

Decollerà lunedì 23 marzo il volo speciale di SkyUp Airlines che riporterà a casa i cittadini ucraini bloccati in Italia, dopo le restrizioni imposte dal governo per l’emergenza coronavirus.

Il volo partirà dall'aeroporto di Napoli alle 12.10 per arrivare a Kyev alle 15.50.



Supporto alle agenzie

Per le agenzie è possibile effettuare le prenotazioni sul portale b2b di della compagnia aerea.



Per ricevere assistenza è possibile contattare TAL Aviation Italy, rappresentante per l’Italia del vettore, allo 0654242558 o via mail all’indirizzo skyup@talaviation.it.