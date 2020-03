Cosa ne sarà del completamento di una delle più importanti operazioni del trasporto aereo degli ultimi anni, avviata alla fine del 2019? Non mancano i timori e i dubbi sull’acquisizione di Air Europa da parte del Gruppo Iag per creare un soggetto forte in Spagna con Iberia.

Sull’operazione da un miliardo di euro pende ancora la spada di damocle del via libera dell’Unione europea e le ultime indicazioni, secondo quanto riportato da Preferente, dicono che una decisione in merito, considerata l’attuale emergenza, non verrà presa prima dell’ultimo trimestre dell’anno. Un temporeggiamento che, sotto diversi punti di vista, giocherebbe a favore di Iag e arriverebbe in un periodo di probabile ripresa per tutto il settore.



Il peso dei costi

Altro elemento sotto osservazione è invece quello della cifra da sborsare per portarsi in casa Air Europa: un miliardo di euro appare oggi una somma difficile da sostenere in vista delle perdite a cui si preparano ad andare incontro le aziende del settore. Ma su questo fronte arrivano le rassicurazioni da parte del gruppo Iag, che evidenzia una liquidità forte e in grado di sostenere l’impatto.



Considerando inoltre l’eccezionalità della situazione aggiunto all’eventuale penale che si dovrebbe pagare in caso di fallimento dell’accordo, 40 milioni di euro, tutto fa presupporre che l’intesa sarà portata avanti anche a costo di rivedere alcuni termini e tempi.