Air Italy, il Decreto 'Cura Italia' congela i licenziamenti

La procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti di Air Italy è stata sospesa. Il decreto varato dal Governo e pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale mette in stand by il provvedimento, in quanto tra le misure adottate dall’Esecutivo all’interno del pacchetto da 25 miliardi c’è anche quella che congela tutte le procedure varate dopo il 23 di febbraio, tra cui, appunto, quella relativa alla chiusura di Air Italy.

L’intervento era stato richiesto a gran voce dai sindacati di categoria per potere evitare di aggravare ulteriormente una situazione già particolarmente compromessa per i 1.450 dipendenti della compagnia aerea.



Difficile al momento prevedere quali saranno gli sviluppi futuri in merito ad Air Italy. Quello che appare però certo al momento è che la vertenza dovrebbe rimanere congelata almeno fino alla fine dell’emergenza nazionale.