Da Varsavia alle Maldive, da Kiev a Pointe-à-Pitre (Guadalupa). È una mappa ampia quella relativa ai voli speciali di rimpatrio che Alitalia sta portando avanti in questi giorni di concerto con la Farnesina al fine di recuperare gli italiani ancora bloccati in diverse destinazioni.

Un programma destinato a proseguire anche nei giorni a venire intervenendo in particolare con voli straordinari in quei Paesi dove al momento non è possibile operare con voli di linea. “Un volo per i rimpatri dal Marocco – informa in una nota la compagnia - sarà effettuato giovedì 19 marzo, due collegamenti con la Tunisia e con la Romania venerdì 20 e un volo con l’Algeria sabato 21”.



I biglietti in vendita

Per questi collegamenti si possono acquistare i biglietti direttamente sul sito di Alitalia oppure rivolgersi alle Ambasciate e ai Consolati locali nel caso lo richiedano le normative locali.



Londra

Particolare attenzione verrà inoltre rivolta alla Gran Bretagna: “Alitalia effettuerà fino al 3 aprile tre voli al giorno sulla rotta Londra Heathrow-Roma per permettere di tornare in Italia ai tanti connazionali, in particolare studenti, che si trovano ancora nel Regno Unito”.