Cabo Verde Airlines sospende tutti i voli per 30 giorni

Cabo Verde Airlines sospende tutte le attività per almeno 30 giorni. Lo stop, in vigore da oggi, arriva dopo l’evoluzione della pandemia covid-19 e la decisione da parte del Governo di Cabo Verde di chiudere i confini del Paese.

A partire da oggi sono infatti vietati tutti i collegamenti aerei con il Portogallo e i paesi europei (inclusa l'Italia) interessati dal Covid-19, nonché verso gli Stati Uniti d'America, il Brasile, il Senegal e la Nigeria.



Di recente, Cabo Verde Airlines aveva già sospeso i voli per Washington, DC (USA), Porto Alegre (Brasile) e Lagos (Nigeria), cancellando ora le rotte da Boston (USA), Lisbona (Portogallo), Parigi (Francia), Dakar (Senegal), Fortaleza e Recife (Brasile).



La compagnia assicura di essere al lavoro per rispondere alle esigenze dei passeggeri e di tenere colloqui con i principali azionisti e le autorità locali per valutare se voli speciali, umanitari, di rimpatrio o cargo debbano essere mantenuti per garantire che l'arcipelago non sia isolato e che possano essere forniti beni essenziali come i medicinali.