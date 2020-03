Alitalia ha definito in coordinamento con la Farnesina una serie di voli speciali per consentire agli italiani ancora all’estero di rientrare in Italia, continuando quindi a operare collegamenti verso alcuni Paesi che hanno disposto provvedimenti restrittivi ai cittadini italiani e a passeggeri che hanno soggiornato in Europa.

È decollato ieri sera da Roma Fiumicino un volo speciale per le Maldive che, per rispettare il divieto di ingresso nel Paese agli italiani, farà un preventivo scalo tecnico a Il Cairo per cambiare l’equipaggio. Per l’Egitto son già partiti piloti e assistenti di volo che, prendendo servizio da Il Cairo, potranno garantire un volo di andata e ritorno per Malé senza scendere dall’aereo. Il Boeing 777 rientrerà dalle Maldive a Fiumicino a mezzanotte del 17 marzo.



Sempre per garantire un servizio pubblico essenziale, Alitalia continua a operare da Roma Fiumicino due voli al giorno su New York e su Londra per permettere ai cittadini italiani e stranieri, tra i quali molti studenti, di rientrare nei rispettivi luoghi di residenza.



Inoltre, Alitalia continua a garantire, laddove non vi siano restrizioni al traffico aereo, collegamenti con Bruxelles, Berlino, Francoforte, Monaco, Parigi, Marsiglia, Nizza, Il Cairo e Algeri, mentre sulla rete di lungo raggio si vola verso San Paolo, Rio de Janeiro, Johannesburg, Nuova Delhi, Tokyo e - fino al 17 marzo - Miami e Buenos Aires. In Italia, proseguiranno i servizi aerei con almeno un volo andata e ritorno quotidiano da e per la maggior parte degli aeroporti rimasti operativi sul territorio.



Dopo la chiusura temporanea dello scalo di Milano Linate, Alitalia sposta l’attività operativa al Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, da dove si parte per Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo e Roma Fiumicino. Da domani, tutte le operazioni di check-in per i voli nazionali, internazionali e intercontinentali di Alitalia in partenza da Roma Fiumicino saranno effettuate al Terminal 3, a seguito della chiusura del Terminal 1.