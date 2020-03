Blu Navy modifica l'operativo sull'isola d'Elba

Blu Navy modifica gli orari dei collegamenti con l’isola d’Elba, operati dal traghetto Ichnusa sulla linea marittima Piombino – Portoferraio.

La decisione è stata presa, in accordo con le autorità marittime, in considerazione delle limitazioni agli spostamenti in vigore con le nuove normative ma anche nell’ottica di continuare a garantire un servizio essenziale per cittadini e operatori economici.



La nuova programmazione delle corse sarà dal lunedì al venerdì con partenze da Piombino alle ore 8,30 – 12 e 16,45, mentre le partenze da Portoferraio sono previste alle 10,15 – 15 e 18,30. Sabato e domenica le partenze da Piombino sono programmate alle 8,30 e 12, e da Portoferraio alle 10,15 e 15.

Questi orari saranno in vigore da lunedì 16 marzo a venerdì 3 aprile 2020.



Resta in vigore la promozione in base alla quale a chi prenota un biglietto per il traghetto su una delle due linee marittime operate dalla compagnia, e cioè la tratta Piombino-Portoferraio per l’Isola d’Elba e il collegamento Santa Teresa di Gallura-Bonifacio fra Sardegna e Corsica, viene data la possibilità di poter annullare il biglietto senza pagare alcuna penale fino al 31 maggio.