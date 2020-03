Kenya Airways sospende il Roma-Nairobi fino al 30 aprile

A seguito degli sviluppi della pandemia covid-19, Kenya Airways ha deciso di sospendere temporaneamente i voli Roma-Nairobi. Da oggi fino al 30 aprile 2020, la compagnia aerea non servirà più la rotta.

Restano, invece, operativi, con alcune modifiche, tutti gli altri collegamenti.



Il vettore ha inoltre attivato un protocollo di gestione delle crisi, per monitorare l’evoluzione della situazione e fornire informazioni adeguate ai clienti.



Ai passeggeri interessati dalle cancellazioni, la compagnia aerea garantirà: riprotezione su un altro volo; rimborso completo a chi desidera annullare il viaggio; zero costi aggiuntivi a chi desidera riprogrammare il viaggio in un secondo momento.