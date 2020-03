Fiumicino e Ciampino, ecco le raccomandazioni per chi viaggia

Adr mette in campo nuove misure per evitare assembramenti e file in aeroporto. Da ieri sera, fa sapere l'azienda, a Fiumicino e Ciampino sono stati installati totem informativi in italiano e in inglese con i quali "si raccomanda di mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro".

E anche la Polizia di Frontiera è attiva affinché non si creino intasamenti di passeggeri in transito. Sono inoltre 33 gli apparati termoscanner in funzione nei due scali della Capitale. In aggiunta a quelli già presenti dal 4 febbraio per il controllo dei passeggeri in arrivo, negli ultimi giorni si sono aggiunti quelli di nuova generazione per i controlli della temperatura corporea dei viaggiatori in partenza per destinazioni extra Schengen.



Adr ricorda inoltre che "prima della partenza è obbligatorio compilare un'autocertificazione in duplice copia, specificando il motivo del viaggio (comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute)". Questo modulo, da consegnare al personale di Polizia di Frontiera, "è obbligatorio anche per tutti i cittadini italiani o residenti in Italia che viaggiano verso un paese estero, Schengen o extra Schengen". A. D. A.