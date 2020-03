Royal Air Maroc sospende i voli sull'Italia: le procedure per il rimborso

Royal Air Maroc sospende tutti i voli da e verso l'Italia fino al 3 aprile 2020.

Chi avesse già prenotato un collegamento con un biglietto emesso prima del 31 marzo 2020 sull'intera rete Royal Air Maroc, esclusi i voli nazionali (biglietti premio inclusi), potrà posticipare gratuitamente il viaggio fino al 31 maggio 2020 mantenendo la stessa classe tariffaria (possibilità di estendere la data di ritorno oltre tale data per mantenere la stessa durata del soggiorno).

Per facilitare il processo di riprotezione, si autorizzano le agenzie ad effettuare la riemissione involontaria a parità di classe o classe superiore, inserendo la nota: INVOL REROUTING DUE CODIV-19.

La compagnia ricorda che per questi biglietti si devono sempre seguire i seguenti criteri: riprotezione entro il 31 maggio 2020, per voli cancellati fino al 3 aprile 2020.



In alternativa, è possibile richiedere un voucher dello stesso valore del biglietto che potrà essere utilizzato entro e non oltre 6 mesi. Il voucher verrà emesso dal call center;



In caso di cancellazione del volo è possibile ottenere il voucher o rimborsare il biglietto parzialmente o totalmente tramite gds inserendo la nota COVID-19, oppure tramite Raa su Bsp.



Sarà inoltre possibile sostituire l'aeroporto italiano con una città europea dove opera il vettore. Questo cambio può esser effettuato solamente dalla compagnia tramite il call center. Per informazioni su questi aspetti, è attivo il numero 800 254 740.