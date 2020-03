di Oriana Davini

Potrebbe arrivare nei prossimi giorni o al più tardi lunedì la decisione di chiudere Linate, spostando tutti gli operativi sull'aeroporto di Malpensa.

La situazione al momento è di piena operatività per Linate, dove comunque i voli sono ormai ridotti a una trentina al giorno. A Malpensa, invece, da martedì scorso è chiuso uno dei tre satelliti del Terminal 1, ovvero le braccia che partono dal corpo centrale e intorno alle quali partono i fingers: si tratta del satellite Nord, quello dal quale operavano soprattutto i voli da e per gli Stati Uniti e che aveva meno senso mantenere operativo: così risparmiamo sui costi vivi. Resta invece operativo il Terminal 2.



Ad oggi, comunque, i voli su Malpensa sono ridotti a cento al giorno rispetto ai 500 voli quotidiani in condizioni di normalità.