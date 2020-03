Bergamo: l'aeroporto rimane aperto e operativo

Nessuna chiusura: l'aeroporto di Milano Bergamo rimane aperto e operativo anche dopo la sospensione dei voli Ryanair, prevista dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile.

È questa la posizione dello scalo bergamasco, almeno per il momento e salvo novità legate alle misure di contenimento del Coronavirus.



Dall'aerostazione, confermano da Sacbo, saranno effettuati regolarmente i voli courier e rimangono garantiti i voli di stato, quelli di emergenza e sanitari, oltre al posizionamento di aeromobili e a eventuali collegamenti straordinari per riportare in patria italiani all'estero. O. D.