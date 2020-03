Slot, nuove regole per non perdere i diritti acquisiti dalle compagnie

Le compagnie aeree non perderanno i loro slot anche in assenza di collegamenti aerei e la normativa attuale sarà sospesa con nuove regolamentazioni temporanee per fronteggiare le emergenze.

Uno dei temi messi in campo dagli attori del trasporto aereo sta per essere accolto dall’Unione europea, che ha accolto anche l’istanza arrivata dal Segretario dei Trasporti della Gran Bretagna Grant Shapps; quest’ultimo aveva lanciato l’allarme segnalando che molti vettori stanno continuando a effettuare rotte con aerei semivuoti nel timore di perdere diritti di decollo e atterraggio che hanno valori economici altissimi. Con il rischio di trovarsi impauperiti quando la ripresa del mercato sarà effettiva.



Iter legislativo

L’istanza è stata accolta dallo stesso presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha riconosciuto il fatto che il settore sta andando incontro a un peggioramento della situazione e che tagli e calo della domanda potrebbe estendersi a diversi Paesi con la diffusione del virus.



Ancora nessuna certezza invece sui tempi che serviranno per stabilire la nuova normativa, che dovrà passare al vaglio si dei ministri sia del Parlamento Ue.