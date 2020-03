Tgv Milano-Parigi: ridotta l'offerta nella settimana in corso

Sarà rimodulato con due terzi delle corse giornaliere tra Milano e Parigi il servizio ferroviario Sncf tra Italia e Francia fino al prossimo 13 marzo. Gli aggiornamenti sulle corse del Tgv attive verranno rese disponibili in tempo reali sia sul sito Sncf sia sul profilo Twitter della compagnia.

“I passeggeri che sono già in possesso del biglietto – si legge in una nota - per una delle corse che non saranno effettuate nell’ambito del piano di rimodulazione potranno richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite il sito sncf.com al seguente link: https://www.sncf.com/fr/service-client/reclamations/tgv-intercites”.



Inoltre i passeggeri che hanno già acquistato o acquisteranno un titolo di viaggio fino al 30 aprile avranno la possibilità di rimborso integrale del biglietto – indipendentemente dalla tariffa acquistata – o di cambio di data senza costi aggiuntivi fino alla partenza del treno.