Norwegian pronta a tagliare 3mila voli nei prossimi tre mesi

Norwegian si prepara ad annullare 3mila voli nei prossimi tre mesi e il personale dovrà anche affrontare "licenziamenti temporanei" a causa del calo di domanda conseguente al coronavirus.

Come riportato su TTGmedia, la compagnia aerea effettuerà tagli su un 15 per cento della capacità totale su tutta la sua rete tra metà marzo e metà giugno.

L'amministratore delegato Jacob Schram ha dichiarato: “Questo è un momento critico per l’industria aeronautica, inclusi noi. In questo senso, incoraggiamo le autorità a mettere in atto immediatamente misure per ridurre l'onere finanziario per le compagnie aeree al fine di proteggere le infrastrutture e i livelli di occupazione".



Norwegian ha aggiunto che le cancellazioni dei collegamenti influiscono su una "quota significativa" del personale del vettore, compresi gli equipaggi dei voli, i dipendenti a terra e quelli nelle sedi degli uffici. "Abbiamo avviato consultazioni formali con i nostri sindacati in merito a licenziamenti temporanei per i membri dell'equipaggio nonché per i dipendenti a terra e negli uffici - ha aggiunto Schram -. Continueremo a impegnarci in un dialogo costruttivo con sindacati e dipendenti per affrontare insieme questa difficile situazione".