Silver Air sospende i voli sull'Elba da Firenze e Pisa

Per la continuità territoriale sull’Isola d’Elba, da poco attivata, arriva già lo stop. Sono stati infatti interrotti i collegamenti operati da Silver Air sugli aeroporti di Firenze e Pisa (quelli su Milano Linate sarebbero stati attivati in una seconda fase).

In una nota congiunta con AlaToscana, che gestisce lo scalo dell’Elba, è stato spiegato che la decisione è stata presa per causa di forza maggiore in quanto il vettore, di nazionalità ceca, non riesce a garantire la turnazione dei propri piloti, soggetti anch’essi a quarantena nel ritorno a casa, come da disposizioni governative.



L’obiettivo ora è tornare all’operatività piena con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando la domanda è destinata a crescere in maniera sensibile.