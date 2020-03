Come deve comportarsi chi ha un volo in partenza? A rispondere ci pensa l’Enac con una nota, in cui precisa innanzitutto che gli aeroporti sono aperti e funzionanti. La comunicazione era stata diramata prima dell'ampliamento della zona a contenimento rafforzato; le disposizioni, dunque, si applicano ora a tutta Italia.

“Coloro che utilizzano il mezzo aereo - scrive l'ente - per esigenze lavorative, per necessità o per motivi di salute devono compilare e portare al seguito un modulo fornito dalla Polizia (pubblicato e scaricabile anche sul sito dell’Enac) contenente un’autodichiarazione che attesti le sopraelencate motivazioni” è la prima indicazione.



L'autodichiarazione

Inoltre, viene precisato che per i voli al di fuori del territorio nazionale, i passeggeri in partenza dall'Italia “dovranno compilare e presentare alla partenza e all’arrivo l’autodichiarazione con l’indicazione dello scopo del viaggio”.



Infine, “per quanto riguarda gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, si ribadisce che gli stessi sono consentiti con le modalità indicate (autodichiarazione da portare sempre con sé e da esibire, su richiesta, alle Autorità competenti)".



Pertanto è garantita la mobilità ai lavoratori nell’ambito del settore aereo, come ad esempio, gli equipaggi dei vettori e gli operatori aeroportuali.